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11.6 مليون دولار الدخل السنوي للرئيس التنفيذي ل «أبل» .. تراجع 26 %

11.6 مليون دولار الدخل السنوي للرئيس التنفيذي ل «أبل» .. تراجع 26 %
http://almnatiq.net/?p=817693
المناطق_وكالات

تراجع الدخل السنوي لـ”تيم كوك” الرئيس التنفيذي لشركة “أبل”، إلى 11.6 مليون دولار خلال 2019، مسجلا تراجعا بنسبة 26 في المائة، مقارنة بـ2018 حين بلغ 15.7 مليون دولار

وبحسب “الفرنسية”، فإن ذلك يعود إلى تراجع الأداء المالي للشركة، مقارنة بالسنة السابقة، ويبلغ الراتب السنوي الأساسي للرئيس التنفيذي شركة التكنولوجيا العملاقة ثلاثة ملايين دولار، ويضاف إليه مكافآت وتعويضات مختلفة، على ما جاء في وثيقة رسمية رفعت إلى السلطات الأمريكية

وخلال السنة المالية 2018، حصل تيم كوك على مكافآت بقيمة 12 مليون دولار، بعدما نجحت الشركة المصنعة لهواتف “آيفون” في تحقيق 200 في المائة من أهدافها، ولا سيما لناحية صافي المبيعات والعائدات التشغيلية

أما في 2019، فلم تحقق الشركة سوى 128 في المائة من أهدافها، ما أدى إلى انخفاض المكافآت، التي حصل عليها كوك إلى 7.7 مليون دولار

أيضا خلال العام الماضي، حصل كوك على 884 ألف دولار بدل خدمات أمنية واستعمال طائرة خاصة وغيرها من التعويضات المختلفة. وكذلك استثمر في نحو 560 ألف سهم، وحقق منها أرباحا بقيمة 113 مليون دولار، وبلغت الإيرادات الصافية لشركة “أبل” نحو 260 مليار دولار في 2019، فيما بلغت العائدات التشغيلية 64 مليار دولار تقريبا. وعمدت الشركة إلى تنويع خدماتها في 2018 و2019 للحفاظ على قاعدة زبائنها، وجذب مزيد منهم، وبالتالي كسر الاعتماد المطلق على أجهزة “آيفون”

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