ذكاء اصطناعي يكتشف إرهاق السائق

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كشفت شركة ألمانية أخيرا تزويد سياراتها بتقنية مطورة لمراقبة ركاب السيارة، لحماية السائق والأطفال بشكل خاص. وتعمل التقنية بالذكاء الاصطناعي عبر كاميرات مثبتة في المقود والمرايات الجانبية، إذ تتمكن من اكتشاف إرهاق السائق أو تشتت انتباهه، ومن ثم تحذيره، وفي حال لم يستجب تخفّض سرعة المركبة تلقائيا، وعبر تطبيق خاص ترسل التقنية تحذيرات إلى الهاتف الذكي للوالدين، حال نسيانهما طفلا في المقاعد الخلفية. كما زودت التقنية بنظام ذكي للتعرف على أكثر من قائد للسيارة الواحدة، وبالتالي تعديل المقعد وتشغيل البرامج لكل سائق على حدة، كما يتيح التحكم في وظائف السيارة بالإيماءات، ما يسهل على قائد المركبة التركيز أكثر في الطريق، ما يؤدي بالتالي إلى تجنب حوادث السير المرورية