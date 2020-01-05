احدث الأخبار

11.4 مليون زائر لموسم الرياض والدخل يتجاوز المليار ريال
أبرز المواد
 “إيداع” تطبق إجراءات المصدر على الأوراق المالية ل”أنعام القابضة”
أبرز المواد
 بومبيو: كتائب حزب الله في العراق مجرد بلطجية قاسم سليماني
أبرز المواد
 المملكة تؤكد رفضها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي
أبرز المواد
 “الراشد” يعلق على مقتل قاسم سليماني.. ويكشف الطريقة التي ستلجأ لها إيران للانتقام !
أبرز المواد
 جثمان قاسم سليماني يعود لإيران وينقل إلى مدينة الأهواز
أبرز المواد
 ذكاء اصطناعي يكتشف إرهاق السائق
أبرز المواد
 11.6 مليون دولار الدخل السنوي للرئيس التنفيذي ل «أبل» .. تراجع 26 %
أبرز المواد
 بيلوسي: تصفية سليماني عمل استفزازي يعرض مواطنينا للخطر
أبرز المواد
 تأهيل 70 مرشدة كشفية في مكة المكرمة
أبرز المواد
 الكركم يعالج 8 أنواع من الأورام السرطانية
أبرز المواد
 “الطيران”: تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة بشكل كامل خلال رمضان
أبرز المواد
11.4 مليون زائر لموسم الرياض والدخل يتجاوز المليار ريال

11.4 مليون زائر لموسم الرياض والدخل يتجاوز المليار ريال

أبرز المواد
“إيداع” تطبق إجراءات المصدر على الأوراق المالية ل”أنعام القابضة”

“إيداع” تطبق إجراءات المصدر على الأوراق المالية ل”أنعام القابضة”

أبرز المواد
بومبيو: كتائب حزب الله في العراق مجرد بلطجية قاسم سليماني

بومبيو: كتائب حزب الله في العراق مجرد بلطجية قاسم سليماني

أبرز المواد
المملكة تؤكد رفضها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي

المملكة تؤكد رفضها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي

أبرز المواد

ذكاء اصطناعي يكتشف إرهاق السائق

ذكاء اصطناعي يكتشف إرهاق السائق
23
http://almnatiq.net/?p=817704
المناطق_متابعات

كشفت شركة ألمانية أخيرا تزويد سياراتها بتقنية مطورة لمراقبة ركاب السيارة، لحماية السائق والأطفال بشكل خاص. وتعمل التقنية بالذكاء الاصطناعي عبر كاميرات مثبتة في المقود والمرايات الجانبية، إذ تتمكن من اكتشاف إرهاق السائق أو تشتت انتباهه، ومن ثم تحذيره، وفي حال لم يستجب تخفّض سرعة المركبة تلقائيا، وعبر تطبيق خاص ترسل التقنية تحذيرات إلى الهاتف الذكي للوالدين، حال نسيانهما طفلا في المقاعد الخلفية. كما زودت التقنية بنظام ذكي للتعرف على أكثر من قائد للسيارة الواحدة، وبالتالي تعديل المقعد وتشغيل البرامج لكل سائق على حدة، كما يتيح التحكم في وظائف السيارة بالإيماءات، ما يسهل على قائد المركبة التركيز أكثر في الطريق، ما يؤدي بالتالي إلى تجنب حوادث السير المرورية

روابط ذات صلة

11.4 مليون زائر لموسم الرياض والدخل يتجاوز المليار ريال

11.4 مليون زائر لموسم الرياض والدخل يتجاوز المليار ريال
“إيداع” تطبق إجراءات المصدر على الأوراق المالية ل”أنعام القابضة”

“إيداع” تطبق إجراءات المصدر على الأوراق المالية ل”أنعام القابضة”
بومبيو: كتائب حزب الله في العراق مجرد بلطجية قاسم سليماني

بومبيو: كتائب حزب الله في العراق مجرد بلطجية قاسم سليماني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*