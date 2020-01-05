تأهيل 70 مرشدة كشفية في مكة المكرمة

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بدأت في مكة المكرمة ، يوم أمس الدراستين الأولية والتأسيسية للشارة الخشبية التي تًنظمها لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش في مكة المكرمة للمرشدات، بمشاركة 40 دارسة في الأولية ، و30 دارسة في التأسيسية .

وأوضح المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش نزار فقيها ، ان الدراستين التي تُشرف عليها جمعية الكشافة العربية السعودية ، وتنظمها اللجنة بالتعاون مع كلية التقنية في مكة المكرمة ، يقوم بالتدريب فيها قيادات كشفيات مؤهلات من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في مصر ، ومن المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان ، ومن جمعية الكشافة التونسية .

واشار فقيها الى ان برنامج الدراستين الذي يستمر الى يوم الثلاثاء القادم يتضمن العديد من الجلسات التدريبية المعتمدة للدراستين في التأهيل القيادي المتسق مع السياسة العالمية لتنمية القيادات الكشفية .