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بومبيو: كتائب حزب الله في العراق مجرد بلطجية قاسم سليماني

بومبيو: كتائب حزب الله في العراق مجرد بلطجية قاسم سليماني

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بومبيو: كتائب حزب الله في العراق مجرد بلطجية قاسم سليماني

بومبيو: كتائب حزب الله في العراق مجرد بلطجية قاسم سليماني
http://almnatiq.net/?p=817720
المناطق_وكالات

انتقد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بشدة أمس السبت فصيلا عراقيا مواليا لإيران كان دعا القوات الامنية العراقية الى التوقف عن حماية القواعد الاميركية في العراق

ووصف بومبيو عبر تويتر عناصر كتائب حزب الله ، الفصيل العراقي الموالي لإيران ضمن قوات الحشد الشعبي، بانهم بلطجية

وبعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الجمعة بضربة أميركية في العراق، توعدت كتائب حزب الله بالانتقام ودعت مساء السبت القوات العراقية إلى الابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر من القواعد التي تضم جنوداً أميركيين اعتباراً من مساء اليوم الأحد

ويأتي هذا التحذير بعيد سقوط قذائف وصواريخ على المنطقة الخضراء الشديدة التحصين حيث مقر السفارة الأميركية بوسط بغداد، وعلى قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة، التي تؤوي جنوداً أميركيين

وكتب بومبيو على تويتر بلطجية (كتائب حزب الله) يقولون لقوات الأمن العراقية ان تتخلى عن واجبها بحماية (سفارة الولايات المتحدة في بغداد) ومواقع اخرى حيث يعمل اميركيون جنبا الى جنب مع العراقيين الشجعان

وتابع بومبيو أن يقول النظام الإيراني للحكومة العراقية ما يجب عليها ان تفعل هو امر يُعرّض للخطر حياة العراقيين، مشددا على ان الشعب العراقي يريد التحرر من نير ايران

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