وظائف للرجال والنساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي

الوظائف الشاغرة :-

1- مُساعد صيانة :

شروط التقديم :-

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

– بدون خبرة سابقة.

2- مُحلل أهلية العلاج الطبي :-

شروط التقديم :-

– شهادة مرحلة البكالوريوس في التمريض.

– وجود خبرة لا تقل عن سنتين بمجال التمريض.

– يجب تسجيل وترخيص لممارسة مهنة التمريض.

3- فني غاز طبي :-

شروط التقديم :-

– شهادة مرحلة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– شهادة مرحلة الدبلوم في تخصص ذات صلة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

– لديه رخصة قيادة (سارية المفعول).

تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد

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