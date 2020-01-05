وظائف للرجال والنساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف للرجال والنساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي

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وظائف للرجال والنساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف للرجال والنساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي
http://almnatiq.net/?p=817732
المناطق_الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة شهادات المرحلة المتوسطة فما فوق.

الوظائف الشاغرة :-

1- مُساعد صيانة :

شروط التقديم :-

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– بدون خبرة سابقة.
2- مُحلل أهلية العلاج الطبي :-

شروط التقديم :-

– شهادة مرحلة البكالوريوس في التمريض.
– وجود خبرة لا تقل عن سنتين بمجال التمريض.
– يجب تسجيل وترخيص لممارسة مهنة التمريض.
3- فني غاز طبي :-

شروط التقديم :-

– شهادة مرحلة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– شهادة مرحلة الدبلوم في تخصص ذات صلة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
– لديه رخصة قيادة (سارية المفعول).
تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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