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11.4 مليون زائر لموسم الرياض والدخل يتجاوز المليار ريال

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المناطق_الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ؛ أمس السبت، أن مواقع موسم الرياض شهدت 11 4 مليون زائر

وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه في تويتر ، إن موسم الرياض وفّر 34 7 ألف وظيفة مباشرة، و17 3 ألف وظيفة غير مباشرة مع تجاوز الدخل المبدئي المباشر من فعالياته حاجز المليار ريال

وكانت فعاليات موسم الرياض قد انطلقت الجمعة 11 أكتوبر، وتستمر حتى نهاية يناير 2020

وتتنوّع فعاليات موسم الرياض بين الحفلات الجماهيرية والعروض الحماسية والحياة البرية والمطاعم والمقاهي والماركات العالمية، إضافة إلى عروض السيارات والمزادات والألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية والتراث والفن

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