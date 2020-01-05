احدث الأخبار

قراصنة إيرانيون يتبنون هجوماً على الموقع الالكتروني لوكالة حكومية أميركية
أبرز المواد
 “هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص لإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”
أبرز المواد
 وظائف للرجال والنساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي
أبرز المواد
 11.4 مليون زائر لموسم الرياض والدخل يتجاوز المليار ريال
أبرز المواد
 “إيداع” تطبق إجراءات المصدر على الأوراق المالية ل”أنعام القابضة”
أبرز المواد
 بومبيو: كتائب حزب الله في العراق مجرد بلطجية قاسم سليماني
أبرز المواد
 المملكة تؤكد رفضها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي
أبرز المواد
 “الراشد” يعلق على مقتل قاسم سليماني.. ويكشف الطريقة التي ستلجأ لها إيران للانتقام !
أبرز المواد
 جثمان قاسم سليماني يعود لإيران وينقل إلى مدينة الأهواز
أبرز المواد
 ذكاء اصطناعي يكتشف إرهاق السائق
أبرز المواد
 11.6 مليون دولار الدخل السنوي للرئيس التنفيذي ل «أبل» .. تراجع 26 %
أبرز المواد
 بيلوسي: تصفية سليماني عمل استفزازي يعرض مواطنينا للخطر
أبرز المواد
قراصنة إيرانيون يتبنون هجوماً على الموقع الالكتروني لوكالة حكومية أميركية

قراصنة إيرانيون يتبنون هجوماً على الموقع الالكتروني لوكالة حكومية أميركية

أبرز المواد
“هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص لإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”

“هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص لإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”

أبرز المواد
وظائف للرجال والنساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف للرجال والنساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي

أبرز المواد
11.4 مليون زائر لموسم الرياض والدخل يتجاوز المليار ريال

11.4 مليون زائر لموسم الرياض والدخل يتجاوز المليار ريال

أبرز المواد

قراصنة إيرانيون يتبنون هجوماً على الموقع الالكتروني لوكالة حكومية أميركية

قراصنة إيرانيون يتبنون هجوماً على الموقع الالكتروني لوكالة حكومية أميركية
http://almnatiq.net/?p=817741
المناطق_وكالات

اخترقت مجموعة قالت إنها لقراصنة إيرانيين الموقع الالكتروني لوكالة فدرالية أميركية غير معروفة، بنشرها رسائل تعد بالثأر لموت الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أمر بها الرئيس دونالد ترامب

وحجبت صفحة تحمل صورا لمرشد إيران علي خامنئي وللعلم الإيراني، الصفحة الرئيسية لموقع البرنامج الفدرالي لمكتبة الإيداع (فيدرال ديبوسيتري لايبريري بروغرام)

وكتب في تعليق على رسم للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يتلقى لكمة ن إيران وتحيط به صواريخ تحلق في الجو الشهادة كانت المكافأة على سنوات من الجهود الشاقة

وأضافت الرسالة بمشيئة الله، برحيله لن يتوقف عمله والطريق الذي رسمه، وثأر رهيب ينتظر هؤلاء المجرمين الذين تلطخت أيديهم القذرة بدمائه ودماء الشهداء الآخرين

وكتب في تعليق آخر بالأسود والأبيض هذا ليس سوى جزء يسير من قدرة إيران السيبرانية

وقتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أميركية في بغداد أدت أيضا إلى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين. وأثارت الضربة غضب إيران التي أكدت أنها ستنتقم لمقتله

روابط ذات صلة

“هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص لإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”

“هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص لإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”
وظائف للرجال والنساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف للرجال والنساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي
11.4 مليون زائر لموسم الرياض والدخل يتجاوز المليار ريال

11.4 مليون زائر لموسم الرياض والدخل يتجاوز المليار ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*