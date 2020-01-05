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15 وظيفة للرجال والنساء لدى الجمعية الخيرية بمكة

15 وظيفة للرجال والنساء لدى الجمعية الخيرية بمكة
http://almnatiq.net/?p=817743
المناطق_مكة

أعلنت الجمعية الخيرية بمكة المكرمة عن وجود حوالي 15 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بمسمى وظيفي مهندس برمجيات، ومحاسب، ومشرف ميداني، وسائق عمومي، وسائق إسعاف، وأخصائي وأخصائية تخاطب، ومعلمة رياض أطفال، وممرضة، وعاملة نظافة

الوظائف الشاغرة :-

1- مهندس برمجيات :-

درجة الماجستير في تخصص (البرمجيات)

2- محاسب :-

درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة)

3- مشرف ميداني :-

شهادة الثانوية العامة

4- سائق عمومي :-

شهادة الثانوية العامة

رخصة عمومي

5- سائق إسعاف :-

شهادة الثانوية العامة

رخصة عمومي

6- أخصائي / أخصائية تخاطب (العدد 3 وظائف) :-

درجة البكالوريوس في تخصص (التخاطب)

شهادة التصنيف

7- معلمة رياض أطفال (وظيفتان) :-

درجة البكالوريوس في تخصص (رياض أطفال)

8- ممرضة (العدد 3 وظائف) :-

درجة الدبلوم في تخصص (التمريض)

شهادة التصنيف

9- عاملة نظافة (وظيفتان) :-

شهادة الثانوية العامة

تاريخ التقديم :-

متوفر حالياً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1441/05/28هـ الموافق 2020/01/23م

رابط التقديم :- من خلال البريد الالكتروني التالي ([email protected] sa)

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