14 إجابة ترد على تساؤلات المستفيدات من «حساب_المواطن»

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شكَّلت النساء المستفيدات من برنامج حساب المواطن خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 8% من إجمالي المستفيدين، فيما بلغت نسبة المستقلات 52%، بحيث تجاوز عددهن 809 آلاف مستفيدة، بحسب إحصاءات رسمية

وتعرض «صحيفة عاجل» أبرز الإجابات ردًّا على تساؤلات المستفيدات من حساب المواطن، من خلال خدمة حساب المستفيد، منذ انطلاق البرنامج في يناير 2017م، فيما يلي:

1- أيتام تزوجت أمهم ويُصرَف لهم راتب مقداره 1800 ريال، وراتب آخر لأم الأب المتوفى مقداره 1000 ريال.. فهل يستحقون الدعم من حساب المواطن؟

يمكن إضافة الأيتام تابعين لـ«زوج الأم» بصلة القرابة «تابع معال»، وإرفاق المستندات المطلوبة وهي: (صك ولاية أو إثبات احتضان باسم الأم). وإذا انطبقت على الأيتام شروط الأهلية، سيُحتسبون ضمن مبلغ الدعم في حساب رب الأسرة «الزوج»

2- زوجتي تم فصلها من العمل ولم يكن مُؤمَّنًا عليها.. فهل يؤثر ذلك في الدعم المقدَّم من حساب المواطن؟

إذا طرأ أي تغيير على بيانات المستفيد يجب تعديل الحالة الوظيفية أولًا من أيقونة «تفاصيل الطلب/بيانات التابعين» إلى «لا توجد وظيفة»، وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة «الإفصاح عن الدخل» وحذف الدخل المسجل للتابع، واختيار أيقونة «حفظ»

3- هل يحق للسعودية المتزوجة بأجنبي التسجيل في حساب المواطن؟

بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في البرنامج مستفيدةً رئيسيةً، وإضافة الزوج تابعًا، ولا بد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية، أو عقد النكاح

4- كنتُ مطلقةً ثم تزوجت.. هل يتوقف حساب المواطن الخاص بي؟

إذا تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى «متزوجة»، ستصبح حالة الأهلية لديك «غير مؤهل»، ولا بد من إضافتك تابعةً لرب الأسرة «الزوج»؛ حتى لا يؤثر في نتيجة أهليته واستحقاقه. وإذا انطبقت عليك شروط الأهلية، سيتم احتسابك ضمن مبلغ الدعم في حسابه

5- زوجي متوفى ولم نحصل على دفعة حساب المواطن.. هل لا بد أن أسجِّل باسمي؟

نعم، وبإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية «أرملة»، وإضافة الأبناء تابعين لها، وإضافة المستندات المطلوبة (صك ولاية، أو إثبات احتضان، أو صك حصر الورثة، أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم)

6- هل اشتراكي في برنامج حافز سبب في عدم نزول حساب المواطن؟

برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج «حافز» الذي لا يؤثر في تسجيل المستفيد في الحساب، لكن سيتم احتسابه من ضمن دخل الأسرة

7- هجرني زوجي منذ أربعة أشهر.. ماذا أفعل للحصول على حساب المواطن؟

بإمكان المهجورة التسجيل مستفيدةً رئيسيةً، ولا يتطلب من (المهجورة) رفع مستندات في البوابة الإلكترونية للبرنامج، لكن يجب عليها إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي

8- كيف أحصل على الدعم المقدم من حساب المواطن وزوجي مسجون؟

بإمكان الزوجة التسجيل كمستفيدة رئيسية، واختيار (عائل الأسرة مسجون)، ولا تتم إضافة الزوج. ولا بد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون. وفي حال وجود أبناء، لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة

9- كيف أحصل على الدعم المقدم من حساب المواطن باسمي؛ علمًا بأنني موظفة ومتزوجة؟

بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيدة رئيسية في الحالات التالية: (المهجورة، المتزوجة بغير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب)، وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة. وإذا لم تكن المواطنة المتزوجة من الحالات السابقة، تضاف تابعةً لرب الأسرة

10- متزوجة بغير سعودي وأريد إضافة مولودة لديها شهادة ميلاد لغير السعوديين.. فهل يمكنني إضافتها رغم أنني لا أمتلك رقم سجل مدني خاصًّا بها؟

لا بدَّ من توافر رقم إقامة لإضافتها تابعةً للمستفيد الرئيسي. ومن ثم، بإمكانك إضافتها عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب/بيانات التابعين، وإضافة التابع، ثم الضغط على أيقونة «حفظ»)، ولا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة

11- زوج المواطنة السعودية وأبناؤها من الجنسيات الأخرى.. هل يدخلون ضمن المستفيدين من حساب المواطن؟

بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في البرنامج مستفيدة رئيسية، وإضافة الزوج تابعًا، ولا بد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح. وفي حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة. ويتم توجيه الدعم إلى المستفيد الرئيسي (رب الأسرة)؛ حيث يُصرف الدعم بحسب معايير الاستحقاق، التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم

12- متزوجة بمسيار.. فهل أتلقى الدعم المقدم من حساب المواطن في حسابي أم حساب زوجي البنكي؟

المتزوجة بإمكانها التسجيل في البرنامج مستفيدة رئيسية في حالات «المهجورة، والمتزوجة بغير سعودي، وعائلة السجين، وعائلة فاقد الأهلية، وزوجة الغائب»، مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة. أما إذا لم تكن من ضمن الحالات السابقة، فتتم إضافتها تابعةً لرب الأسرة

13- هل يتسبب تسجيلي في برنامج «وصول» في إلغاء استحقاقي الاستفادة من برنامج حساب المواطن؟

التسجيل في برنامج «وصول»، لا يؤثر في حق المواطنة في الحصول على استحقاقها الشهري والاستفادة من برنامج حساب المواطن

14- أنا مطلقة حديثًا.. هل أستطيع التسجيل في حساب المواطن مستفيدة رئيسية؟

إذا كان العمر بين 18 إلى 24 عامًا، ولا يوجد تابعون، لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية، من خلال صك الملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة الكهرباء باسم مقدم الطلب