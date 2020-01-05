احدث الأخبار

جامعة القصيم تناقش توجهات خطتها الاستراتيجية في المجالات التقنية المعلوماتية
أبرز المواد
 14 إجابة ترد على تساؤلات المستفيدات من «حساب_المواطن»
أبرز المواد
 ماذا وراء الـ52 هدفا التي هدد ترامب بضربها في إيران إن تجرأت على استهداف أمريكيين؟
أبرز المواد
 15 وظيفة للرجال والنساء لدى الجمعية الخيرية بمكة
أبرز المواد
 قراصنة إيرانيون يتبنون هجوماً على الموقع الالكتروني لوكالة حكومية أميركية
أبرز المواد
 “هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص لإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”
أبرز المواد
 وظائف للرجال والنساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي
أبرز المواد
 11.4 مليون زائر لموسم الرياض والدخل يتجاوز المليار ريال
أبرز المواد
 “إيداع” تطبق إجراءات المصدر على الأوراق المالية ل”أنعام القابضة”
أبرز المواد
 بومبيو: كتائب حزب الله في العراق مجرد بلطجية قاسم سليماني
أبرز المواد
 المملكة تؤكد رفضها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي
أبرز المواد
 “الراشد” يعلق على مقتل قاسم سليماني.. ويكشف الطريقة التي ستلجأ لها إيران للانتقام !
أبرز المواد
جامعة القصيم تناقش توجهات خطتها الاستراتيجية في المجالات التقنية المعلوماتية

جامعة القصيم تناقش توجهات خطتها الاستراتيجية في المجالات التقنية المعلوماتية

أبرز المواد
14 إجابة ترد على تساؤلات المستفيدات من «حساب_المواطن»

14 إجابة ترد على تساؤلات المستفيدات من «حساب_المواطن»

أبرز المواد
ماذا وراء الـ52 هدفا التي هدد ترامب بضربها في إيران إن تجرأت على استهداف أمريكيين؟

ماذا وراء الـ52 هدفا التي هدد ترامب بضربها في إيران إن تجرأت على استهداف أمريكيين؟

أبرز المواد
15 وظيفة للرجال والنساء لدى الجمعية الخيرية بمكة

15 وظيفة للرجال والنساء لدى الجمعية الخيرية بمكة

أبرز المواد

جامعة القصيم تناقش توجهات خطتها الاستراتيجية في المجالات التقنية المعلوماتية

جامعة القصيم تناقش توجهات خطتها الاستراتيجية في المجالات التقنية المعلوماتية
http://almnatiq.net/?p=817752
المناطق_بريدة
أقامت جامعة القصيم، ممثلة بمكتب البنية المؤسسية، اول أمس الخميس الموافق ٧/٥/١٤٤١، حلقة نقاش حول «المجالات التقنية المعلوماتية والبنية المؤسسية»، والتي هدفت للمساهمة في بلورة توجهات خطة الجامعة في المجالات التقنية المعلوماتية، وذلك ضمن جهودها في إعداد خطتها الاستراتيجية 2020 – 2025م، كما ناقشت سبل  نشر مفهوم التحول الرقمي من خلال توحيد عدة أنظمة إلكترونية تحت سقف واحد، إضافة إلى نشر مفهوم البنية المؤسسية ليشمل الموارد المكانية والبشرية وغيرها.
 
وعرضت حلقة النقاش، التي أقيمت بمقر المدينة الجامعية، أبرز المجالات التقنية المعلوماتية والبنية المؤسسية، التي ستضع حجر الأساس لخطة الجامعة في هذا المجال، حيث كان من ضمن الاقتراحات انطلاقًا من  رؤية الجامعة في البنية المؤسسية كونها جامعة مرموقة  في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومتميزة في تجويد الأعمال الإدارية، وتعزيز فرص الاستثمار من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة، ومشاركات مجتمعية بارزة، إضافة لدعم وتسريع عجلة البحث العلمي، وحوكمة الأعمال، والتوظيف الأمثل للموار ( المكانية والبشرية والرقمية).
 
وخلصت حلقة النقاش إلى أهمية حوكمة الأعمال والإجراءات، وإكمال الحلقة (closing the loop) من خلال تفعيل مفهوم البنية المؤسسية، فضلا عن التوظيف الجيد لتكنولوجيا المعلومات داخل الجامعة وفي جميع المجالات، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار في اقتصاد المعرفة، وإنتاج بحوث علمية نوعية تخدم المجتمع.
 
كما تطرقت الحلقة إلى أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية داخلياً وخارجياً، مع التركيز على الكيف وليس الكم (النوعية وليس العدد).

روابط ذات صلة

14 إجابة ترد على تساؤلات المستفيدات من «حساب_المواطن»

14 إجابة ترد على تساؤلات المستفيدات من «حساب_المواطن»
ماذا وراء الـ52 هدفا التي هدد ترامب بضربها في إيران إن تجرأت على استهداف أمريكيين؟

ماذا وراء الـ52 هدفا التي هدد ترامب بضربها في إيران إن تجرأت على استهداف أمريكيين؟
15 وظيفة للرجال والنساء لدى الجمعية الخيرية بمكة

15 وظيفة للرجال والنساء لدى الجمعية الخيرية بمكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*