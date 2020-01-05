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التحالف الدولي يُعلن وقوع هجوم صاروخي قرب قاعدتين عراقيتين تضم أمريكيين

التحالف الدولي يُعلن وقوع هجوم صاروخي قرب قاعدتين عراقيتين تضم أمريكيين
http://almnatiq.net/?p=817757
المناطق_الرياض

قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقاتل تنظيم داعش، صباح اليوم الأحد، إن هجومًا وقع قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف، مساء السبت

وأشار التحالف، في بيان له، إلى أن الهجوم لم يُسفر عن أي إصابات في صفوفه، لكن أصاب مدنيين عراقيين على الأرجح، وفق «سكاي نيوز»

وقال الكولونيل مايلز كاغينز في بيان: وقع هجومان بالصواريخ قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف في بغداد وبلد مساء الرابع من يناير ليصل إجمال الهجمات خلال الشهرين الماضيين إلى 13

وأمس السبت، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، خفض عملياته في العراق لأسباب أمنية

جاء ذلك في تصريح لمسؤول أمريكي نقلته وكالة «بلومبرج»، وذلك بعد يوم واحد من مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني

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