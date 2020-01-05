الحوثيون الخائفون على مستقبلهم يحذرون من تأخر إيران في الرد على مقتل سليماني

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حذرت جماعة الحوثي من تأخر رد إيران على قتل الولايات المتحدة قائد “فيلق القدس” الإرهابي قاسم سليماني مؤخرا.

وزعم رئيس اللجنة الثورية العليا في التابعة للمتمردين “محمد علي الحوثي” في تغريدة على “تويتر”: “إيران بما تملكه ليست عاجزة عن الرد، لكن التأخير في الرد ليس في صالحها”.

وأضاف أن النفس الطويل في الرد لا يخدم طهران، مؤكدا “أن من يفهم الأولويات يعرف أهمية التحرك السريع والمسؤول فعليا بعيدا عن حرب التصريحات”.

واختتم تغريدته بالقول “إن السلام لا يصنعه الضعفاء ولا تكسب النصر الأيدي المرتعشة”.