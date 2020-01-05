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أسطورة الكرة العمانية يعلن اعتزاله اللعب دوليا

أسطورة الكرة العمانية يعلن اعتزاله اللعب دوليا
http://almnatiq.net/?p=817776
المناطق - الرياض

أعلن أسطورة كرة القدم العمانية الحارس، علي الحبسي، الذي أمضى فترة طويلة من مسيرته في البطولات الإنجليزية اعتزاله اللعب دوليا السبت عن 38 عاما.

وكتب الحبسي في حسابه على “تويتر”: “بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني”.

وبنى الحبسي مسيرة طويلة في الكرة الإنجليزية، فحمل ألوان بولتون وويغان، الذي أحرز معه لقب الكأس في 2013 وريدينغ، قبل انتقاله إلى الهلال السعودي في 2017 وتتويجه معه بلقب الدوري في 2018 وبلوغه نهائي دوري أبطال آسيا.

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