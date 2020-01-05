مرسيدس تستدعي مئات الآلاف من سياراتها..والسبب متعلق بالسلامة

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http://almnatiq.net/?p=817779
المناطق - الرياض

قالت شركة “دايملر” الألمانية لصناعة السيارات، إنها ستستدعي 744 ألف سيارة “مرسيدس بنز” في الولايات المتحدة تشمل إنتاج الفترة من 2001 حتى 2011، وذلك لأن السقف الزجاجي المتحرك قد ينفصل، ويشكل خطرا على الركاب.

ويغطي قرار الاستدعاء أكثر من 24 طرازا من الفئات (سي) و(سي.إل.كيه) و(سي.إل.إس) و(إي).

وقالت الشركة إن أصحاب السيارات الذين دفعوا أموالا لإصلاح هذا العيب سيحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه.

وأفاد متحدث باسم الشركة بأنه لا يملك العدد الإجمالي للسيارات التي ستستدعى على مستوى العالم.

وذكرت “دايملر” أن الوكلاء سيفحصون اللوح الزجاجي، وسيستبدلون السقف المتحرك إذا اقتضى الأمر، حسبما نقلت “رويترز”.

وفي الشهر الماضي، وافقت وحدة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة، على دفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، بسبب تصرفاتها في استدعاء السيارات في البلاد، عقب تحقيق استمر عاما، أجرته الحكومة الأميركية في استدعاء 1.4 مليون سيارة.

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