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“هدف” لمنشآت القطاع الخاص: أعلنوا وظائف التشغيل والصيانة عبر “طاقات”

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“هدف” لمنشآت القطاع الخاص: أعلنوا وظائف التشغيل والصيانة عبر “طاقات”

“هدف” لمنشآت القطاع الخاص: أعلنوا وظائف التشغيل والصيانة عبر “طاقات”
http://almnatiq.net/?p=817800
المناطق - الرياض

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” منشآت القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وذلك للاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.
ويسهم “هدف” بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم الصندوق عبر بوابة “طاقات” www.taqat.sa عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.
ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في شهر صفر الماضي قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر مؤخرًا قرارًا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

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