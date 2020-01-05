غرفة الأحساء والجامعة العربية المفتوحة يبحثان سبل التعاون لخدمة المجتمع

الاحساء - المناطق

بحث لقاء مشترك بين مسؤولي غرفة الأحساء والجامعة العربية المفتوحة بالمملكة، سبل التعاون لبناء شراكة مجتمعية، تساهم في خدمة المجتمع المحلي ومواكبة متطلبات سوق العمل، وتعزيز دور ومساهمات المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.

وضم الاجتماع الذي عقُد مؤخرًا بالغرفة، الأستاذ عبداللطيف العرفج، رئيس مجلس إدارة الغرفة والدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك أمين عام الغرفة، من جانب الغرفة ووفد الجامعة العربية المفتوحة، برئاسة الدكتور محمد السيف، مدير الجامعة في الدمام والأحساء، حيث جرى التنويه، بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لقطاع التعليم العالي، وحرصها على أن يكون منافسًا بين دول العالم.

وجرى خلال الاجتماع؛ التأكيد على أهمية مواكبة مخرجات الجامعة لمتطلبات سوق العمل، ومستجدات مجال البحث العلمي، وضرورة العمل على إكساب الطلاب المهارات العلمية والفنية اللازمة، وأهمية تأهيلهم لدخول سوق العمل، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، مشيدًا بدور وجهود الجامعة في إطار بناء شراكات مجتمعية مع مختلف الجهات.

واطلع مسؤولو الغرفة خلال الاجتماع؛ على تقرير موجز عن برامج وخدمات الجامعة وخططها المستقبلية والتي من بينها برنامج تعلم اللغة الصينية، وبرامج خدمة المجتمع في الجامعة والتي تقدم جزء من خدماتها لأسر وأبناء شهداء الواجب.

وفي نهاية اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الغرفة والجامعة، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتعاون في كل ما يخدم الأحساء.