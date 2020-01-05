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بلدية محافظة النعيرية: تزرع 1000 شجرة ضمن مبادرة شرقية خضراء وتنتهي من زراعة (250) ألف شتلة زهور موسمية

بلدية محافظة النعيرية: تزرع 1000 شجرة ضمن مبادرة شرقية خضراء وتنتهي من زراعة (250) ألف شتلة زهور موسمية
http://almnatiq.net/?p=817808
النعيرية - المناطق

قامت بلدية محافظة النعيرية ممثلة بإدارة الخدمات وقسم الحدائق والتجميل بزراعة (1000) شجرة في مناطق مختلفة من محافظة النعيرية بالتنسيق مع إدارة التعليم والصحة بالمحافظة وبمشاركة عدد من الطلاب والطالبات والكادر الطبي ومجموعة من المتطوعين ضمن مبادرة شرقية خضراء .

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس / نايف بن ناصر الرجباني أن البلدية ومن خلال نشر ثقافة المحافظة على البيئة ممثلة في الحدائق والأماكن العامة لجعلها نظيفة وعدم العبث بها، قامت بتوعية الطلاب المشاركين بالمبادرة والتركيز على التعريف بطرق زراعة الأشجار وأهمية المحافظة عليها , و أضاف بأن ذلك يأتي من منطلق تفعيل الشراكة المجتمعية والتعاون مع المدارس والمراكز الصحية في زراعة الاشجار بمحيطها وفي الحدائق والمتنزهات العامة ,والسعي إلى زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء بالمحافظة وتحسين المشهد البيئي ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع وخاصة توعية النشئ بأهمية التشجير والمحافظة عليه .

وكشف المهندس الرجباني أن البلدية قامت بتنفيذ خطة للارتقاء بالمرافق العامة بالمحافظة استعداداً لاستقبال الإجازة الفصلية وبدء مهرجان ربيع النعيرية التاسع عشر وزيادة المسطحات الخضراء وتكثيف أعمال التشجير بالشوارع الرئيسية, وإضافة لمسات جمالية على مداخل المحافظة ، مشيراً إلى أن المساحة الخضراء التي تم إضافتها بلغت (15000) متر مربع من النجيلة، و زراعة أكثر من (250) ألف شتلة زهور موسمية في مختلفة الأنواع .

وأضاف رئيس البلدية أن العمل جاري حالياً على زراعة عدد من الشوارع الرئيسية والمداخل والحدائق، تحقيقاً للأهداف التجميلية والبيئية بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني بالمنطقة.

ودعا المهندس الرجباني كافة المواطنين والمقيمين بالمحافظة على هذه الاشجار والمسطحات الخضراء وعدم العبث بها، لأنها وجدت لأجل الجميع

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