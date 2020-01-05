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تسوية عمل الخبر تنهي عام ٢٠١٩ بمبلغ تجاوز أربعة ملايين ريال

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تسوية عمل الخبر تنهي عام ٢٠١٩ بمبلغ تجاوز أربعة ملايين ريال

تسوية عمل الخبر تنهي عام ٢٠١٩ بمبلغ تجاوز أربعة ملايين ريال
http://almnatiq.net/?p=817809
الدمام - فتحية العبدالله

تمكنت إدارة التسوية الودية خلال شهر ديسمبر للعام ٢٠١٩م و بعد إنطلاق خدمة ودي الالكترونية للتسوية الودية من استعادة حقوق و أجور متأخرة بإجمالي 4251974ريال، لعدد 177عامل من عدة جنسيات .
فيما بينت الإحصائيات الشهرية بأن العاملين من الجنسية البنجلادشية هم النسبة الأكبر بإقامة الدعاوى العمالية في شهر ديسمبر ، كما بلغ مجموع الحقوق المستردة للجالية المصرية الأعلى و قدرت ب 1622513 ريال ، وذلك بتوجيه ومتابعة من مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر الاستاذ منصور ال بن علي
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق نظام ودي في مدينتي الدمام والخبر في الأول من ديسمبر بعد الإطلاق التجريبي في الرياض و الأحساء.

من جهته أوضح مدير المكتب ال بن علي بأن جميع الإجراءات في تقديم الدعاوى أصبحت تقدم الكترونياً.

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