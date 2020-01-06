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كيف تنقذ هاتفك عند سقوطه في الماء؟

كيف تنقذ هاتفك عند سقوطه في الماء؟
http://almnatiq.net/?p=817817
المناطق - الرياض

كثيرا ما يتعرض الهاتف الذكي للبلل خلال فصل الشتاء بصفة خاصة بسبب هطول الأمطار أو الوقوع في بركة مياه، فضلا عن حالات انسكاب السوائل عليه في المكتب أو المقهى مثلاً. فكيف يمكن إنقاذه في مثل هذه الحالات؟.

وللتعامل مع مثل هذه الحالات، أوضحت مجلة التكنولوجيا “t3n” الألمانية، أنه يتعين على المستخدم إيقاف الجهاز فورا للحيلولة دون حدوث أعطال كهربائية، مع ضرورة خلع البطارية إن أمكن.

وتتمثل الخطوة التالية في تجفيف الهاتف الذكي، وذلك من خلال تفكيك جسم الهاتف وإخراج بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة، ولف الهاتف في منشفة ورقية، ثم وضع الهاتف لعدة أيام في كيس بلاستيكي مغلق به أرز جاف غير مطهي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وحذرت “t3n” من استعمال مجفف الشعر أو الفرن أو الميكروويف أو أشعة الشمس الحارقة بغرض تجفيف الهاتف الذكي، مشددة على ضرورة عرض الهاتف بعد ذلك على الفنيين المتخصصين لاتخاذ إجراءات الإصلاح اللازمة.

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