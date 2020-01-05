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الخارجية الإيرانية : مستعدون لكافة الاحتمالات رغم أننا لا نريد الحرب

الخارجية الإيرانية : مستعدون لكافة الاحتمالات رغم أننا لا نريد الحرب
http://almnatiq.net/?p=817832
المناطق - وكالات

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأحد، لا يمكن التكهن بحدوث أي حرب لكننا مستعدون لكافة الاحتمالات رغم أننا لا نريد الحرب”، داعياً لضبط النفس والهدوء.

كما تحدث عن اجتماع هام الليلة حول الخطوة الخامسة لتقليص الالتزامات النووية.

هذا وأوضح موسوي أن الرسالة التي قدمتها السفارة السويسرية كانت نقلاً عن وزير الخارجية الأميركي. وقال إن الرسالة كانت تحمل كلاماً غير مقبول وطهران ردت عليها بالأسلوب المناسب.

وأضاف أن الخارجية تنفذ الأوامر التي تتلقاها من القيادة العليا للبلاد، مشيراً إلى أن الخارجية الإيرانية تقوم بمهامها القانونية تجاه اغتيال سليماني بغض النظر عما تقوم به المنظمات الدولية بهذا الصدد.

وقال “سنجيب على التهديد بالتهديد ولن نكون مكتوفي الأيدي، وستترتب على الضربة الأميركية “عواقب وتداعيات”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد هدد مجدداً، الأحد، بضرب إيران إن استهدفت أي قواعد أميركية أو مواطنين أميركيين، قائلاً “لقد هاجمونا في السابق فرددنا، وإن هاجمونا مجدداً، وهو ما لا أنصحهم بالقيام به، فسنرد بقوة أكبر وأعنف مما سبق لهم أن رأوه”.

يذكر أن تهديدات ترمب جاءت بعدما صعّدت فصائل الحشد العراقية الموالية لإيران الضغط على القواعد العسكرية، التي تضم جنوداً أميركيين، ما يثير مخاوف كبيرة، من تأزم الوضع على الأراضي العراقية بشكل كبير.

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