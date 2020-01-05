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أمير مكة بالنيابة يستقبل القنصل العام لجمهورية مصر

أمير مكة بالنيابة يستقبل القنصل العام لجمهورية مصر

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أمير مكة بالنيابة يستقبل القنصل العام لجمهورية مصر

أمير مكة بالنيابة يستقبل القنصل العام لجمهورية مصر
http://almnatiq.net/?p=817835
المناطق - جدة
استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام لجمهورية مصر العربية هشام فتحي مصطفى.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة ، رئيس المحكمة الجزائية بجدة المكلف حديثاً الشيخ عبدالملك السنان.
وهنأ الأمير بدر بن سلطان الشيخ السنان سائلاً الله له التوفيق والسداد ، فيما قدّم رئيس محكمة جدة الجزائية المكلف شكره لسموه سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.

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