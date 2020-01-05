احدث الأخبار

مدني الشرقية يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار حالة هطول الأمطار
المنطقة الشرقية
 شاهد.. بالحجارة الشعب الليبي يستقبل القوات التركية
أبرز المواد
 أمير الشرقية يطلق حملة بلدي أمانة المنطقة الشرقية لإزالة السيارات التالفة والمهملة
المنطقة الشرقية
 وزارة الثقافة تطلق برنامج “الإقامة الفنية” في جدة التاريخية
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يستقبل القنصل العام لجمهورية مصر
منطقة مكة المكرمة
 الخارجية الإيرانية : مستعدون لكافة الاحتمالات رغم أننا لا نريد الحرب
أبرز المواد
 الهيئة العامة للرياضة تستعد لاستضافة بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في نسخته 36
أبرز المواد
 بعد انقطاع المصلين عن بعضها 40 عاماً .. مشروع “محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية” يعيد الحياة لـ 30 مسجداً في مختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 أمطار على المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 تسوية عمل الخبر تنهي عام ٢٠١٩ بمبلغ تجاوز أربعة ملايين ريال
المنطقة الشرقية
 بلدية محافظة النعيرية: تزرع 1000 شجرة ضمن مبادرة شرقية خضراء وتنتهي من زراعة (250) ألف شتلة زهور موسمية
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء والجامعة العربية المفتوحة يبحثان سبل التعاون لخدمة المجتمع
المنطقة الشرقية
مدني الشرقية يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار حالة هطول الأمطار

مدني الشرقية يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار حالة هطول الأمطار

المنطقة الشرقية
شاهد.. بالحجارة الشعب الليبي يستقبل القوات التركية

شاهد.. بالحجارة الشعب الليبي يستقبل القوات التركية

أبرز المواد
أمير الشرقية يطلق حملة بلدي أمانة المنطقة الشرقية لإزالة السيارات التالفة والمهملة

أمير الشرقية يطلق حملة بلدي أمانة المنطقة الشرقية لإزالة السيارات التالفة والمهملة

المنطقة الشرقية
وزارة الثقافة تطلق برنامج “الإقامة الفنية” في جدة التاريخية

وزارة الثقافة تطلق برنامج “الإقامة الفنية” في جدة التاريخية

أبرز المواد

مدني الشرقية يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار حالة هطول الأمطار

مدني الشرقية يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار حالة هطول الأمطار
http://almnatiq.net/?p=817853
المناطق - الدمام

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول وذلك بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار حالة هطول أمطار متوسطة على محافظات المنطقة الشرقية لهذا اليوم الأحد.
وأوضح المتحدث مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أن الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم خدماته من خلال الرقم “٩٩٨” ، مشيرا إلأى أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة وكامل إداراتها بالمحافظات قد استعدت بخطط لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول لاتخاذ التدابير المناسبة كافة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة وفق مهام ومسؤوليات هذه الجهات، التي حددها نظام الدفاع المدني.مدني الشرقية يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار حالة هطول الأمطار

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يطلق حملة بلدي أمانة المنطقة الشرقية لإزالة السيارات التالفة والمهملة

أمير الشرقية يطلق حملة بلدي أمانة المنطقة الشرقية لإزالة السيارات التالفة والمهملة
تسوية عمل الخبر تنهي عام ٢٠١٩ بمبلغ تجاوز أربعة ملايين ريال

تسوية عمل الخبر تنهي عام ٢٠١٩ بمبلغ تجاوز أربعة ملايين ريال
بلدية محافظة النعيرية: تزرع 1000 شجرة ضمن مبادرة شرقية خضراء وتنتهي من زراعة (250) ألف شتلة زهور موسمية

بلدية محافظة النعيرية: تزرع 1000 شجرة ضمن مبادرة شرقية خضراء وتنتهي من زراعة (250) ألف شتلة زهور موسمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*