نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة المعيّن

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم, مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة المعيّن سليمان بن يحيى المالكي.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بمدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف، منوهاً بأهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام، لتحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

من جانبه أعرب مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائب على الدعم الذي يحظى به الفرع, وما استمع له من توجيهات من سمو النائب خلال اللقاء, مؤكداً حرص الجميع على تقديم كل ما يحقق خير ومصلحة أبناء وبنات المنطقة.