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نائب أمير الجوف يستقبل رئيس نادي القلعة ويهنأهم بتحقيق بطولة دوري قدم منطقتي الجوف والحدود الشمالية

نائب أمير الجوف يستقبل رئيس نادي القلعة ويهنأهم بتحقيق بطولة دوري قدم منطقتي الجوف والحدود الشمالية

منطقة الجوف

نائب أمير الجوف يستقبل رئيس نادي القلعة ويهنأهم بتحقيق بطولة دوري قدم منطقتي الجوف والحدود الشمالية

نائب أمير الجوف يستقبل رئيس نادي القلعة ويهنأهم بتحقيق بطولة دوري قدم منطقتي الجوف والحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=817859
الجوف - محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح، ورئيس مجلس إدارة نادي القلعة الرياضي بالمنطقة أحمد بن عبدالله
السهو، وأعضاء مجلس الإدارة وعدداً من أعضاء الجمعية العمومية والطاقم الفني ولاعبي فريق كرة القدم، بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي لبطولة دوري منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وتأهله لتصفيات الصعود للدرجة الثانية.
وبارك سمو نائب أمير المنطقة للنادي تحقيق فريق كرة القدم للبطولة، داعياً لمواصلة هذا الإنجاز والصعود لمصاف أندية الدرجة الثانية في ظل ما تحظى به الرياضة من دعم الغير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
من جانبه استعرض السهو لسمو نائب أمير منطقة الجوف مشوار الفريق في البطولة، ووقوف ودعم رجل الأعمال والعضو الذهبي بالنادي سلطان بن ذياب العرسان ومحبي النادي مع أنشطة ومسيرة نادي القلعة.
وفي نهاية اللقاء التقطت الصور التذكارية مع سموه، معربين عن شكرهم وتقديرهم لدعم وجهود سموه للنادي وتشجيعه المستمر للرياضة والرياضيين.

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