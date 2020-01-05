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وزارة الداخلية تنظم البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء الشهداء

وزارة الداخلية تنظم البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء الشهداء

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وزارة الداخلية تنظم البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء الشهداء

وزارة الداخلية تنظم البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء الشهداء
http://almnatiq.net/?p=817865
المناطق - واس

نظمت وزارة الداخلية اليوم البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء شهداء الواجب في محافظة جدة ويستمر (10) أيام.
ويتضمن البرنامج الترفيهي التثقيفي الذي يأتي امتدادا لما توليه الدولة من رعاية واهتمام بأسر الشهداء عددا من الأنشطة الرياضية، والجولات الميدانية التي تشمل زيارة جهات حكومية وثقافية ورياضية وترفيهية من بينها مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية و بيت (نصيف) الواقع في جدة التاريخية ، بالإضافة إلى وحدات حرس الحدود والدفاع المدني بالقاعدة البحرية ونادي ضباط قوى الأمن الداخلي في جدة، كما يشمل البرنامج على عدد من العروض البحرية في منتزه فقيه الترفيهي.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء سليمان الميمان أن البرنامج الذي يهدف لاستثمار إجازة منتصف العام الدراسي لإثراء الجانب المعرفي لأبناء الشهداء في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة في جميع مناطق المملكة، حيث يشمل تعريفهم بالجوانب الاقتصادية والأمنية والعلمية والنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية من خلال زيارة المنشآت المختلفة وحضور عدد من الفعاليات.
وبين أن البرنامج الترفيهي يأتي ضمن عدد من البرامج الدورية التي تحرص وزارة الداخلية على تنظيمها لأبناء شهداء الواجب امتناناً وعرفاناً بتضحيات آبائهم للدفاع عن الدين والوطن.

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