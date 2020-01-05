أمير القصيم يلتقي سفير سيرلانكا لدى المملكة

المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, سفير جمهورية سيريلانكا الديموقراطية الاشتراكية لدى المملكة محمد عزمي طاسم، يرافقه مدير مراسم مكتب السفير عبداللطيف جابر.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الدول، وبناء علاقات ترتكز على المصالح المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة كافة.

من جانبه عبر السفير السيريلانكي، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال ، مثمناً ما تحظى به الجالية السيريلانكية في منطقة القصيم وباقي مناطق المملكة ، من دعم ورعاية أسوةً ببقية الجاليات ، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار .