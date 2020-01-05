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وزيرا “البيئة” و”الصناعة” يشهدان توقيع اتفاقية تعاون للمحافظة على الموارد الطبيعية بالمملكة

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وزيرا “البيئة” و”الصناعة” يشهدان توقيع اتفاقية تعاون للمحافظة على الموارد الطبيعية بالمملكة

وزيرا “البيئة” و”الصناعة” يشهدان توقيع اتفاقية تعاون للمحافظة على الموارد الطبيعية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=817878

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف توقيع اتفاقية تعاون علمي وفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الطرفين لخدمة المصالح والأهداف المشتركة في المجالات المتعلقة بأبحاث البيئة والمياه والزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
ووقع الاتفاقية عن وزارة البيئة والمياه والزراعة معالي نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، وعن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين والرئيس المكلف للهيئة المهندس خالد المديفر.
وسيتم بموجب هذا التعاون, تشكيل فرق عمل مشتركة للقيام بمهام متابعة تنفيذ المشروعات والدراسات والبحوث المشتركة في البيئة والمياه والزراعة، التي تتضمن الدراسات الفنية التفصيلية المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة بمجال حماية الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول للحد من أي كوارث بيئية أو إنسانية ناجمة عنها في المجال البيئي، والتبادل المشترك في الاستشارات والخبرات وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجال المياه لرفع المستوى العلمي للفنيين لدى الطرفين، إضافة إلى تبادل الدراسات الخاصة بإعادة تأهيل البيئة الصحراوية والتغيرات في الغطاء النباتي وعلاقته بالتغيرات المناخية والأمطار في مجال الزراعة.

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