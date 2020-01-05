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مملكة البحرين تدين قرار تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا

مملكة البحرين تدين قرار تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا
http://almnatiq.net/?p=817887
المناطق _ المنامة

أدانت مملكة البحرين اليوم قرار تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا .
وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين أن هذا القرار يعد تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي لدولة ليبيا وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م، ويعرقل الجهود الهادفة لإعادة السلام والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.
وطالبت وزارة الخارجية وفقًا لما بثته ” وكالة الأنباء البحرينية ” المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في مواجهة هذا التطور الذي يحمل تهديدًا للأمن القومي العربي والمنطقة بأسرها، فإنها تؤكد على ضرورة دعم جميع المساعي الرامية للقضاء على الإرهاب وردع جميع التنظيمات الإرهابية في دولة ليبيا ودعم الجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة واستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة على القيام بدورها في تحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي .

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