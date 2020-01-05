بالفيديو .. أول تعليق لـ “نانسي عجرم” بعد مقتل لص مسلح بمنزلها على يد زوجها

المناطق _ وكالات

قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أنها بخير ، متوجهة بالشكر لكل من اتصل بها واطمأن عليها ، بعد واقعة اقتحام لص مسلح منزلها ومقتله على يد زوجها .

وقالت نانسي في مقابلة مع قناة MTV اللبنانية في منزلها: ”أشكر كل من اتصل بي، أنا بخير، أهم شي أنا عائلتي منيحة، الأولاد أهم شي أنهم بخير“.

ورفضت الفنانة اللبنانية الكلام أكثر مما قالت، حيث بدا عليها التعب والإرهاق.

وقتِل السارق المسلح الذي اقتحم منزل نانسي في نيو سهيلة كسروان، من قبل زوجها فادي الهاشم.

وقد رصدت كاميرا مراقبة داخل منزل عجرم، تهديد السارق للهاشم واخذه حقيبتها، قبل ان يتجه الى غرفة ايلا وميلا، ليلاحقه الهاشم ويقتله اثر تبادل لإطلاق النار.

وكانت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قرارا بتوقيف الهاشم، على اثر تبادل إطلاق النار مع السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، الذي دخل فيلته فجر اليوم في نيو سهلية في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحسب “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وأفادت مصادر حقوقية أن توقيف الهاشم قرار طبيعي الى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية، علما أن نانسي تعرضت لإصابات طفيفة.