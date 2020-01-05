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ميدان فروسية الزلفي يُقيم سباقه الحادي عشر على شرف الكشافة وروادها

ميدان فروسية الزلفي يُقيم سباقه الحادي عشر على شرف الكشافة وروادها

منطقة الرياض

ميدان فروسية الزلفي يُقيم سباقه الحادي عشر على شرف الكشافة وروادها

ميدان فروسية الزلفي يُقيم سباقه الحادي عشر على شرف الكشافة وروادها
http://almnatiq.net/?p=817896
الزلفي _ مبارك الدوسري

نظم ميدان فروسية الزلفي ، عصر اليوم الأحد حفل سباقه الحادي عشر لموسم 1441هـ ، والذي أقيم على شرف رواد وكشافة محافظة الزلفي ، وتكون من أربعة اشواط ، بلغت جوائزها 40 ألف ريال ، حضرها نائب رئيس رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، والرئيس الفخري لمكتب رواد كشافة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي  ، اللذين قاما بتسليم جائزة الشوط الرابع للفائز بالسباق والتي جاءت من نصيب الفرس بنت وهده ، ومالكها خالد مشرف القحطاني، وتسلم الجائزة المدرب ثنيان الثنيان.

وعبر مُدير مكتب رابطة رواد كشافة محافظة الزلفي فهد بن سليمان الفهيد ، عن شكره وتقديره لإدارة النادي على إقامة هذا السباق على شرف كشافة المحافظة ورواد الكشافة فيها ، والذين يؤكد مدى تقدير مؤسسات المجتمع المختلفة على الدور المجتمعي والتربوي للكشافة، مؤكداُ على أهمية تشجيع الأبناء من منسوبي الحركة الكشفية على ممارسة رياضة الفروسية والحفاظ على هذه الرياضة الأصيلة العريقة ، تعزيزاً لقيم الأصالة والاعتزاز بالأمجاد .

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