الأمير خالد بن عبدالرحمن يفوز بسيف الملك للمجاهيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المناطق _ الصياهد

حقق الأمير خالد بن عبدالرحمن بن خالد آل سعود جائزة سيف الملك فئة مجاهيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليا في الصياهد.

واحتل الأمير خالد بن عبدالرحمن المركز الأول بعد منافسة قوية في المسابقة التي أقيمت بمشاركة 12 منقية.

وفي مسابقتي اصايل احتل الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان المركز الأول لفئة 25 (محليات)، فيما خطف محمد فهيد بيشان الرزق العجمي المركز الأول لفئة 25 مهجنات.

الملاك الفائزون في فئة جمل (50) (جائزة سيف الملك – مجاهيم)

1- الأمير خالد عبدالرحمن خالد آل سعود

2- الاماراتي ذياب سيف محمد آل نهيان

3- فرج هادي فرج المري

4- شليح سلمان فارس ال قويد الدوسري

5- الاماراتي ظبيعي عبدالله ظبيعي المنهالي

6- عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الغنيم

7- هادي سعيد هادي الفهيده المري

8- طالب محمد لاهوم المري

9- محمد ناصر مرعي الهاجري

10- حنظل سالم عضيب المري

الملاك الفائزون في فئة اصايل – 25 (محليات)

1- الإماراتي الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان

2- الأماراتي عبدالعزيز محمد عايض القحطاني

3- الإماراتي معالي علي سالم عبيد بن ونيس الكعبي

4- الإماراتي ذياب سيف محمد آل نهيان

5- الاماراتي الشيخ سيف محمد بطي ال حامد

الملاك الفائزون في فئة اصايل – 25 (مهجنات)

1- محمد فهيد بيشان الرزق العجمي

2- سعد عبيد سلمان الدوسري

3- مبارك حمود سالمين المنصوري

4- مسعود فهيد علي الهاجري

5- عبدالهادي ناصر جابر ال بخيته.