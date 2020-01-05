احدث الأخبار

رئاسة الأركان الكويتية تنفي استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار
أبرز المواد
 تعليم مكة المكرمة يطلق فعاليات مهرجان ألوان مكة لعام 1441هـ
أبرز المواد
 الإطاحة بشخص في الخرج بحوزته كمية من الحبوب المخدرة
أبرز المواد
 الأمين العام للجامعة العربية يعرب عن قلقه من التطورات المتلاحقة في العراق
أبرز المواد
 الأمير خالد بن عبدالرحمن يفوز بسيف الملك للمجاهيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 ميدان فروسية الزلفي يُقيم سباقه الحادي عشر على شرف الكشافة وروادها
منطقة الرياض
 بالفيديو .. أول تعليق لـ “نانسي عجرم” بعد مقتل لص مسلح بمنزلها على يد زوجها
أبرز المواد
 صرف أكثر من مليون ريال من “رسوم الأراضي” لتطوير مشروع إسكان عرعر
أبرز المواد
 مملكة البحرين تدين قرار تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا
أبرز المواد
 التحالف الدولي يعلّق عملياته ضد داعش في العراق
أبرز المواد
 وزيرا “البيئة” و”الصناعة” يشهدان توقيع اتفاقية تعاون للمحافظة على الموارد الطبيعية بالمملكة
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” : 5 رحلات تفاعلية في منصة الرحلات التعليمية الخاصة بأعمال الزكاة والضرائب
أبرز المواد
رئاسة الأركان الكويتية تنفي استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار

رئاسة الأركان الكويتية تنفي استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار

أبرز المواد
تعليم مكة المكرمة يطلق فعاليات مهرجان ألوان مكة لعام 1441هـ

تعليم مكة المكرمة يطلق فعاليات مهرجان ألوان مكة لعام 1441هـ

أبرز المواد
الإطاحة بشخص في الخرج بحوزته كمية من الحبوب المخدرة

الإطاحة بشخص في الخرج بحوزته كمية من الحبوب المخدرة

أبرز المواد
الأمين العام للجامعة العربية يعرب عن قلقه من التطورات المتلاحقة في العراق

الأمين العام للجامعة العربية يعرب عن قلقه من التطورات المتلاحقة في العراق

أبرز المواد

تعليم مكة المكرمة يطلق فعاليات مهرجان ألوان مكة لعام 1441هـ

تعليم مكة المكرمة يطلق فعاليات مهرجان ألوان مكة لعام 1441هـ
http://almnatiq.net/?p=817915
المناطق _ مكة المكرمة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم فعاليات مهرجان ألوان مكة للعام الحالي الذي نظمه نادي حي الشرائع في نادي حي الشرائع بثانوية عائشة بنت أبي بكر، وذلك بمشاركة كل من نادي حي الراشدية ، العسيلة ، العزيزية ، التطوع “بادر” ، جبل النور ، الزاهر ، الزايدي ، الكامل ، بحرة ، التربية الخاصة الخالدية .
وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي، أن المهرجان يستهدف صقل مواهب الطالبات وغرس القيم النبيلة وتعزيز نواتج التعلم ، مشيرةً إلى أن الأندية تمثل حراكًا تفاعليًا توعويًا تربويًا بما تتخللها من فعاليات هادفة وأنشطة جاذبة لفئات المجتمع في إطار علمي و ثقافي واجتماعي وفني ورياضي لنشر المعرفة وتعزيز القيم ومد جسور التواصل بين أندية الحي الترفيهية التعليمية، وتعرف بمحتواه وماذا تقدم من تنمية للميول والمهارات والاتجاهات سعياً لترسيخ رؤية المملكة 2030 ونشر قيم جودة الحياة .
فيما استهلت فقرات المهرجان بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم توالت الفقرات مشتملةً على أناشيد ترحيبية ، تلاها كلمة تعريفية بأندية الحي وزفة حجازية لنادي العسيلة وعدة فقرات متنوعة أدتها الطالبات المشاركات ، واختتم بتكريم أندية الحي المشاركة في المهرجان والمشرفات المتابعات .

روابط ذات صلة

رئاسة الأركان الكويتية تنفي استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار

رئاسة الأركان الكويتية تنفي استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار
الإطاحة بشخص في الخرج بحوزته كمية من الحبوب المخدرة

الإطاحة بشخص في الخرج بحوزته كمية من الحبوب المخدرة
الأمين العام للجامعة العربية يعرب عن قلقه من التطورات المتلاحقة في العراق

الأمين العام للجامعة العربية يعرب عن قلقه من التطورات المتلاحقة في العراق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*