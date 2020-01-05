تعليم مكة المكرمة يطلق فعاليات مهرجان ألوان مكة لعام 1441هـ

المناطق _ مكة المكرمة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم فعاليات مهرجان ألوان مكة للعام الحالي الذي نظمه نادي حي الشرائع في نادي حي الشرائع بثانوية عائشة بنت أبي بكر، وذلك بمشاركة كل من نادي حي الراشدية ، العسيلة ، العزيزية ، التطوع “بادر” ، جبل النور ، الزاهر ، الزايدي ، الكامل ، بحرة ، التربية الخاصة الخالدية .

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي، أن المهرجان يستهدف صقل مواهب الطالبات وغرس القيم النبيلة وتعزيز نواتج التعلم ، مشيرةً إلى أن الأندية تمثل حراكًا تفاعليًا توعويًا تربويًا بما تتخللها من فعاليات هادفة وأنشطة جاذبة لفئات المجتمع في إطار علمي و ثقافي واجتماعي وفني ورياضي لنشر المعرفة وتعزيز القيم ومد جسور التواصل بين أندية الحي الترفيهية التعليمية، وتعرف بمحتواه وماذا تقدم من تنمية للميول والمهارات والاتجاهات سعياً لترسيخ رؤية المملكة 2030 ونشر قيم جودة الحياة .

فيما استهلت فقرات المهرجان بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم توالت الفقرات مشتملةً على أناشيد ترحيبية ، تلاها كلمة تعريفية بأندية الحي وزفة حجازية لنادي العسيلة وعدة فقرات متنوعة أدتها الطالبات المشاركات ، واختتم بتكريم أندية الحي المشاركة في المهرجان والمشرفات المتابعات .