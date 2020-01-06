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اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز تؤكد أهمية فحص المطايا المشاركة بميدان الهجن

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اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز تؤكد أهمية فحص المطايا المشاركة بميدان الهجن

اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز تؤكد أهمية فحص المطايا المشاركة بميدان الهجن
http://almnatiq.net/?p=817921
المناطق _ الرياض

أكدت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على المشاركين بميدان الهجن ضرورة فحص المطايا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة وإنهاء إجراءاتهم قبل المشاركة بوقت كاف.
وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان أن هناك موقعين للوزارة الأول في شارع الدهناء بجانب مقر الاتحاد السعودي للهجن، والثاني في ميدان الهجن برماح.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص نادي الإبل على التأكد من سلامة جميع المطايا المشاركة.

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