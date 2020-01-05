أنباء عن وقوع ضحايا.. سقوط “صواريخ كاتيوشا” بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد

المناطق _ وكالات

كشفت مصادر مطلعة عن سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، مشيرة إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين في الجهة المقابلة للسفارة.

وقال شهود عيان إن صاروخان على الأقل من نوع كاتيوشا سقطا في محيط السفارة الواقعة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية.

كما أفادت مصادر، بحسب “رويترز”، بسقوط صاروخ آخر على ضفة النهر المحاذية للسفارة الأمريكية.

وكان قد سُمع دوي انفجارات مساء اليوم في العاصمة العراقية بغداد، قبل أن تشير وسائل إعلام عراقية إلى أن السبب هو سقوط صواريخ في محيط المنطقة الخضراء.