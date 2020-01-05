احدث الأخبار

أنباء عن وقوع ضحايا.. سقوط “صواريخ كاتيوشا” بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد
أبرز المواد
 اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز تؤكد أهمية فحص المطايا المشاركة بميدان الهجن
أبرز المواد
 رئاسة الأركان الكويتية تنفي استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار
أبرز المواد
 تعليم مكة المكرمة يطلق فعاليات مهرجان ألوان مكة لعام 1441هـ
أبرز المواد
 الإطاحة بشخص في الخرج بحوزته كمية من الحبوب المخدرة
أبرز المواد
 الأمين العام للجامعة العربية يعرب عن قلقه من التطورات المتلاحقة في العراق
أبرز المواد
 الأمير خالد بن عبدالرحمن يفوز بسيف الملك للمجاهيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 ميدان فروسية الزلفي يُقيم سباقه الحادي عشر على شرف الكشافة وروادها
منطقة الرياض
 بالفيديو .. أول تعليق لـ “نانسي عجرم” بعد مقتل لص مسلح بمنزلها على يد زوجها
أبرز المواد
 صرف أكثر من مليون ريال من “رسوم الأراضي” لتطوير مشروع إسكان عرعر
أبرز المواد
 مملكة البحرين تدين قرار تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا
أبرز المواد
 التحالف الدولي يعلّق عملياته ضد داعش في العراق
أبرز المواد
أنباء عن وقوع ضحايا.. سقوط “صواريخ كاتيوشا” بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد

أنباء عن وقوع ضحايا.. سقوط “صواريخ كاتيوشا” بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد

أبرز المواد
اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز تؤكد أهمية فحص المطايا المشاركة بميدان الهجن

اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز تؤكد أهمية فحص المطايا المشاركة بميدان الهجن

أبرز المواد
رئاسة الأركان الكويتية تنفي استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار

رئاسة الأركان الكويتية تنفي استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار

أبرز المواد
تعليم مكة المكرمة يطلق فعاليات مهرجان ألوان مكة لعام 1441هـ

تعليم مكة المكرمة يطلق فعاليات مهرجان ألوان مكة لعام 1441هـ

أبرز المواد

أنباء عن وقوع ضحايا.. سقوط “صواريخ كاتيوشا” بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد

أنباء عن وقوع ضحايا.. سقوط “صواريخ كاتيوشا” بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد
http://almnatiq.net/?p=817926
المناطق _ وكالات

كشفت مصادر مطلعة عن سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، مشيرة إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين في الجهة المقابلة للسفارة.

وقال شهود عيان إن صاروخان على الأقل من نوع كاتيوشا سقطا في محيط السفارة الواقعة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية.

كما أفادت مصادر، بحسب “رويترز”، بسقوط صاروخ آخر على ضفة النهر المحاذية للسفارة الأمريكية.

وكان قد سُمع دوي انفجارات مساء اليوم في العاصمة العراقية بغداد، قبل أن تشير وسائل إعلام عراقية إلى أن السبب هو سقوط صواريخ في محيط المنطقة الخضراء.

روابط ذات صلة

اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز تؤكد أهمية فحص المطايا المشاركة بميدان الهجن

اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز تؤكد أهمية فحص المطايا المشاركة بميدان الهجن
رئاسة الأركان الكويتية تنفي استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار

رئاسة الأركان الكويتية تنفي استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار
تعليم مكة المكرمة يطلق فعاليات مهرجان ألوان مكة لعام 1441هـ

تعليم مكة المكرمة يطلق فعاليات مهرجان ألوان مكة لعام 1441هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*