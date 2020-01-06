بالفيديو.. تركي آل الشيخ يداعب زيدان بـ”النطحة الشهيرة”

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نشر رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار تركي آل الشيخ، مساء الأحد، فيديو على حسابه في تويتر يجمعه بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني.

وخلال الفيديو، قام آل الشيخ مازحا بتقليد “النطحة الشهيرة”، التي قام بها زيدان للإيطالي ماركو ماتيرازي، خلال نهائي كأس العالم 2006 بين إيطاليا وفرنسا، والتي تلقى إثرها بطاقة حمراء في آخر مشهد له كلاعب كرة القدم، كما أشار آل الشيخ لحساب ماتيرازي في “تويتر”.

ونشر رئيس هيئة الترفيه أيضا صورا تظهر زيدان يوقع على قميص نادي ألميريا، الذي كان يرتديه تركي آل الشيخ أثناء لقائهما.

وتواجد خلال اللقاء نجم ريال مدريد السابق خوسيه ماريا غوتي، المدير الفني الحالي لنادي ألميريا الإسباني.

وعلق تركي آل الشيخ على اللقاء قائلا: “الأمر كان يبدو صعبا .. أليس كذلك؟ دماء عربية!”، في إشارة منه إلى أصول مدرب النادي الملكي الجزائرية، وذلك دون أن يكشف حتى الآن عن سبب اجتماعه بزيدان.

ويتواجد زيدان في المملكة، استعدادا لبطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري بمشاركة فرق ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.