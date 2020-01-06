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“جريمة غامضة” في مصر.. نحر 7 أشخاص من أسرة واحدة

“جريمة غامضة” في مصر.. نحر 7 أشخاص من أسرة واحدة
http://almnatiq.net/?p=817948
المناطق - الرياض

ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء الأحد، أن قوات الأمن تكثف جهودها لإلقاء القبض على مرتكبي جريمة بشعة بحق 7 أشخاص من أسرة واحدة عثر عليهم مذبوحين في إحدى قرى محافظة البحيرة شمالي البلاد.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية غن قوات الأمن في البحيرة أنها تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على 7 أشخاص مذبوحين داخل منزلهم وآثار نيران بالمنزل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أهالي عزبة علي التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، قاموا بإبلاغ الشرطة عقب محاولات الجناة إحراق المنزل بمحتوياته لإخفاء معالم الجريمة، ثم فروا من مسرح الجريمة.

وشيع مئات الأهالي جثامين الضحايا وسط حالة من الحزن والسخط على مرتكبي الواقعة، وقال أحد أقارب الضحايا إنهم يترقبون ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة والقصاص العاجل.

وكشفت التحقيقات الأولية أن شبهة جنائية وراء الجريمة، والجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس ملامح الجريمة، وبينت معاينة النيابة وجود جروح قطعية برقبة رب الأسرة وأطفاله وأن الضحايا زوج ووالدته وزوجته و4 من أولاده.

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