مسؤول أمريكي يكشف “حالة” الصواريخ الإيرانية

المناطق - الرياض

قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة رصدت أن قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد، مضيفا أنه من غير الواضح إذا كانت حالة التأهب طبيعتها دفاعية أم لا.

ولم يقدم المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، تفاصيل ولم يذكر ما إذا كانت الصواريخ الإيرانية مصوبة على أهداف محددة وسط تهديدات من طهران بالرد على هجوم بطائرة مسيرة أميركية، الجمعة، أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الجنرال قاسم سليماني.

وذكر المسؤول “أنها في حالة تأهب قصوى بوضوح. في هذه المرحلة لا يمكن تحديد ما إذا كانت حالة التأهب هذه للاستعداد الدفاعي بشكل أفضل أم للاستعداد للهجوم بشكل أفضل؟”، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأضاف “لكننا نتابع الأمر عن كثب”.