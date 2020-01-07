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تعرف على “العدو اللدود” للسيارات الكهربائية

تعرف على “العدو اللدود” للسيارات الكهربائية
http://almnatiq.net/?p=817961
المناطق - وكالات

أفادت مؤسسة “ديكرا” للفحوصات الفنية، بأن برودة الطقس تعد بمثابة العدو اللدود للسيارة الكهربائية، حيث تقل قدرة البطارية، كما تستهلك بعض التجهيزات التيار بشكل أكثر في فصل الشتاء، مثل نظام التدفئة والضوء العالي، وبالتالي يقل مدى السير.

وللحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية في الشتاء يوصي الخبراء بالاقتصاد في تشغيل مستهلكات التيار، خاصة نظام التدفئة، والتجهيز اللاحق بمضخة حرارية تتسم بالكفاءة إذا كان ذلك ممكنا، علما بأن معظم الموديلات تتيح برمجة للإحماء أثناء توصيل السيارة بكابل الشحن.

ويوصي الخبراء أيضا بصف السيارة في المرآب، وأن تتم عملية الشحن في أجواء دافئة قدر الإمكان.

وفي الوقت ذاته، يحذر الخبراء من أن يأتي ترشيد استهلاك الطاقة على حساب السلامة والأمان، حيث يتعين على قائد السيارة عدم تأجيل تشغيل المصابيح أو تشغيل نظام التدفئة إذا لزم الأمر.

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