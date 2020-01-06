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ترامب يهدد العراق ويضع شرطا لانسحاب قواته من هناك

ترامب يهدد العراق ويضع شرطا لانسحاب قواته من هناك
http://almnatiq.net/?p=817982
المناطق_وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد، بعد مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، مضيفا أن الانسحاب رهن بدفع بغداد لواشنطن تكلفة قاعدة جوية بنتها هناك

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من ميامي إلى واشنطن أمس الأحد: “لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها”

وأضاف ترامب أنه إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، “سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا”

وقال: “إذا كان هناك أي عمل عدائي، وإن فعلوا أي شيء نعتقد أنه غير مناسب، فسنفرض عقوبات كبيرة جدا على العراق، ستبدو تلك المفروضة على ايران ضئيلة مقارنة بها”

مع ذلك، جدد ترامب انتقاد قرار التدخل الأمريكي في العراق، وقال: “لقد أنفقنا الكثير من المال في العراق. .. كان الذهاب إلى الشرق الأوسط هو أسوأ قرار يتم اتخاذه على الإطلاق في تاريخ بلدنا، وقد قلت ذلك علنا لذلك أعتقد أنه يمكنني القول بذلك الآن.. لكننا هناك وذهبنا إلى العراق”

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن دعا البرلمان العراقي الأحد الحكومة إلى “إنهاء تواجد أي قوات أجنبية” على أراضيه، عبر المباشرة بـ”إلغاء طلب المساعدة” المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم “داعش”، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أمريكية في بغداد يوم الجمعة الماضي

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