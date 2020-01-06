«تصفية»: توزيع أكثر من 19 مليوناً في 3 مساهمات

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أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) أمس (الأحد) صرف 14 مليون ريال لجميع المساهمين المستكملين لمعايير الصرف في مساهمة أرض الحرم بمكة المكرمة، وإثراء مول بالرياض العائدة لشركة عمار لأعمال العقار الدولية

كما أفصحت عن وجود 3.1 مليون ريال تنتظر أصحابها المساهمين في مساهمة كنوز جدة في جدة، سواء تختص بالمساهمين أو الورثة، إضافة إلى رصد موجودات بقيمة 2.6 مليون ريال تنتظر أصحابها المساهمين في مساهمة أرض الشرفة في مكة المكرمة

ونقلت مصادر مطلعة أن اللجنة رفعت التهميش عن صكوك مساهمة أرض جدة عبر 3 صكوك صادرة عن كتابة العدل، وتعيين محاسب قانوني في مساهمة أرض المنيرة، وصرف المبلغ المحصل بحساب مساهمة أرض الحرم لجميع المساهمين المتقدمين للجنة المستهلكين لمعايير الصرف الخاصة بالمساهمة، بنسبة من رؤوس أموالهم

وفي حال عدم تجاوبه بالحضور خلال المدة المحددة بثلاثين يوما فسيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية لتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف خدماته ومنعه من السفر بعد مضي 30 يوما من تاريخ إبلاغه والقبض والإحضار بعد مضي 60 يوما من مماطلته