ضبط عاملة روجت للمخدرات بجامعة الملك عبد العزيز

صرحت وكیلة شطر الطالبات في السلیمانیة بجامعة الملك عبدالعزيز ھناء جمجوم، بأنه تم إلقاء القبض على عاملة وافدة من جنسية آسيوية، ضُبطت بحوزتها حبوب مُخدرة داخل الجامعة.

وأوضحت جمجوم، أن إدارة الجامعة تلقت بلاغاً من هيئة التدريس والطالبات بوجود شك لديهم بقيام إحدى العاملات ببيع أشياء غريبة.

ولفتت إلى أنه تم نصب كمين للعاملة، وتم ضبطها وبحوزتها حبتين من الحبوب المخدرة، فجرى تسليمها إلى الجهات الأمنية.

وأشارت إلى أن العاملة اعترفت خلال التحقيقات بالحصول على الحبوب المخدرة من صديقة لھا تعمل بأحد مستشفیات الصحة النفسیة.