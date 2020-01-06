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36 موقعاً ل «الأحوال المدنية المتنقلة» في المناطق

http://almnatiq.net/?p=818000
المناطق_الرياض

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 36 موقعاً بمختلف المناطق خلال هذا الأسبوع، والتي تشمل خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت»

وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة (10) مواقع بمنطقة مكة المكرمة، و(9) مواقع بمنطقة الجوف، و(7) مواقع بمنطقة عسير، و(4) مواقع بمنطقة القصيم، و(3) مواقع بمنطقة الرياض، وموقعين بمنطقة حائل، وموقع واحد بمنطقة جازان

وتأتي الوحدات المتنقلة في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، وحملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع المناطق

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