ب 50 مليونا.. «مشروع محمد بن سلمان» يعيد الصلاة ل 30 مسجدا تاريخيا

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أعاد مشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية»، الصلاة في 30 مسجدا تاريخيا في 10 مناطق مختلفة، بعدما انقطعت في بعضها لمدة تصل إلى 40 عاماً

وأنجز المشروع تأهيلا كاملا لمساجد المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 50 مليون ريال خلال 423 يوماً، بتوجيه ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ضمن التوجيه الكريم بتطوير وتأهيل 130 مسجداً تاريخياً على مراحل عدة. ومع بداية جمادى الأولى من العام الحالي بدأ عدد من مساجد المرحلة الأولى في معاودة استقبال المصلين بعد انقطاع المصلين عن بعضها قبل فترة الترميم لمدة تزيد على 40 عاما، لتنطلق مرحلة جديدة لهذه المساجد لتصبح رمزاً دينياً تاريخياً من شأنه المحافظة على الإرث الديني والعمارة الإسلامية وإعادة إحياء القرى التراثية وأواسط المدن التاريخية

وجاء توجيه ولي العهد الكريم بتنفيذ تلك المشاريع من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه، والذي تم عبر برنامج إعمار المساجد التاريخية في وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجمعية السعودية للمحافظة على التراث

وخلال فترة العمل حرص المشروع على مراعاة أدق التفاصيل، لتعود المساجد على ما كانت عليه من تصميم بمواد تراثية محلية، وإضافة عناصر جديدة ضرورية مثل تخصيص مصليات للنساء، وتوفير خدمات لذوي الإعاقة وتطوير المرافق الخدمية مثل التكييف والإنارة والصوتيات وتنفيذها بأسلوب يتوافق مع هوية المسجد التاريخية

وتتفاوت أعمار المساجد التاريخية ضمن المرحلة الأولى بين 1432 عاماً و60 عاماً، متوزعة في مناطق مختلفة، إذ يعود تأسيس أحدها إلى عهد الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي -رضي الله عنه-، وهو مسجد جرير البجلي في الطائف، فيما يعرف بعضها على أنها كانت منارة علمية مثل مسجد الشيخ أبوبكر، الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من 300 سنة في محافظة الأحساء

ويأتي دعم ولي العهد للمساجد التاريخية، الذي يعد الأكبر في تاريخ دعم المساجد التاريخية من حيث عدد المساجد والتكلفة الإجمالية، لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، ولأصالة طابعها المعماري وأهميتها في إبراز سمات العمارة المحلية للمساجد وتنوعها من حيث التصميم ومواد البناء بما يتوافق مع الطبيعة الجغرافية والمناخية ومواد البناء في مختلف المناطق