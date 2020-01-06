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حادث تصادم على طريق يبس بالباحة يُخلف 6 إصابات

حادث تصادم على طريق يبس بالباحة يُخلف 6 إصابات
http://almnatiq.net/?p=818011
المناطق_الباحة

أصيب ستة أشخاص، في حادث تصادم وقع بمنطقة الباحة وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، إنه قد ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة 11:00 مساء هذا اليوم عن حادث تصادم الموقع طريق يبس باتجاه الإسكان

وأشار الزهراني إلى أنه تم توجيه خمس فرق إسعافيه من الهلال الأحمر وفرقة من إسعاف الصحة بتوجيه من القائد الميداني عبدالله غرامه، حسب البلاغ الوارد لديه بوجود تعدد إصابات

وأضاف: عند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود 6 إصابات تراوحت ما بين خطيرة ومتوسطة، وعلى الفور تم التدخل إسعافياً لها وتقديم الخدمة الإسعافية ونقل إصابة خطيرة وثلاث متوسطة لمستشفى المخواه من قبل فرق الهلال الأحمر، فضلاً عن إصابتين تم نقلهما من قبل إسعاف الصحة، ونقلت جميع الإصابات لمستشفى المخواه العام

وطالب الزهراني جميع سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات المرور، مُتمنيًا أن يترك عابرو الطريق المجال لفرق الهلال الأحمر المتجهة للموقع

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