جدة تترقب نسخة تاريخية من كأس السوبر الإسباني

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تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم صوب مدينة جدة السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة فعاليات نسخة تاريخية من بطولة كأس السوبر الإسباني حيث تستضيف مدينة جدة فعاليات النسخة الـ36 من البطولة

وتقام فعاليات البطولة للمرة الثانية على التوالي خارج حدود إسبانيا لكنها المرة الأولى في تاريخها التي تشهد مشاركة أربعة فرق في المنافسة على لقب السوبر حيث تقام هذه النسخة بنظام دورين (قبل النهائي والنهائي) بمشاركة فرق برشلونة وريال مدريد وبلنسية وأتلتيكو مدريد

وكان الاتحاد الإسباني للعبة برئاسة لويس روبياليس أعلن في تشرين ثان/نوفمبر الماضي إقامة البطولة في السعودية خلال النسخ الثلاثة المقبلة بداية من هذه النسخة وأن تقام كل نسخة بمشاركة أربعة فرق

وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أنه طبقا للاتفاقية المبرمة مع الجانب السعودي سيحصل الاتحاد الإسباني على 120 مليون يورو نظير إقامةالبطولة في السعودية خلال السنوات الثلاث

وتقام كأس السوبر الإسباني كل عام منذ 1982 بين بطلي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا

وفي العام الماضي جرت كأس السوبر للمرة الأولى خارج إسبانيا وتحديدا في المغرب حيث فاز برشلونة على أشبيلية 2 / 1

وفي النسخة الجديدة ستقام فعاليات البطولة في جدة بالسعودية كما نقلت فعاليات البطولة إلى كانون ثان/يناير لتخفيف ضغط المباريات على الفرق المتنافسة في بداية الموسم

وخسر برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي بالهزيمة أمام بلنسية في المباراة النهائية ليشارك الفريقان في النسخة المرتقبة من كأس السوبر وينضم إليهما أتلتيكو مدريد وريال مدريد صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب في الدوري الإسباني بالموسم الماضي لكونهما صاحبا أفضل ترتيب في جدول الدوري بخلاف الفرق المتأهلة عبر نهائي الكأس وذلك بعدما حسم برشلونة لقب الدوري لصالحه في الموسم الماضي

وتفتتح فعاليات البطولة يوم الأربعاء بالمواجهة بين بلنسية بطل الكأس وريال مدريد صاحب المركز الثاني في الدوري بالموسم الماضي كما يلتقي برشلونة في اليوم التالي فريق أتلتيكو مدريد وذلك في الدور قبل النهائي

ويلتقي الفائزان من المباراتين يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية للبطولة على نفس الملعب بمدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) فيما لن تشهد البطولة مباراة لتحديد المركز الثالث

وبهذا سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع ثلاث مباريات قوية بين أربعة فرق سبق لها التتويج بلقب السوبر الإسباني وتجمع فيما بينها 26 من 35 لقبا للسوبر الإسباني حتى الآن

ويستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب وذلك برصيد 13 لقبا وهو نفس الرصيد الذي حصدته الفرق الثلاثة الأخرى مجتمعة حيث توج الريال باللقب عشر مرات فيما توج أتلتيكو به مرتين وبلنسية مرة واحدة

وفيما يبدو برشلونة والريال هما الأكثر ترشيحا لبلوغ النهائي وتقديم كلاسيكو مثير خارج حدود إسبانيا ، يتمتع كل من بلنسية وأتلتيكو بكثير من الطموح لتفجير المفاجأة والوصول للنهائي على حساب القطبين الكبيرين