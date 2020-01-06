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الإمارات تهدي مصر مئات القطع الأثرية النادرة

الإمارات تهدي مصر مئات القطع الأثرية النادرة
http://almnatiq.net/?p=818022
المناطق_الرياض

أهدى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى في الإمارات حاكم الشارقة، جمهورية مصر، 425 قطعة أثرية مصرية نادرة، تنتمي لعصور متعددة

ويعود تاريخ القطع الأثرية التي وصلت القاهرة قادمة من الشارقة إلى فترات زمنية مختلفة من عصور ما قبل السلالات في الألفية الرابعة قبل الميلاد، وسلالات الممالك القديمة والمتوسطة والحديثة، والفترة البطليموسية والرومانية والعصر القبطي

وضمت المجموعة النادرة، تماثيل حجرية وخزفية وخشبية وبرونزية تمثل الآلهة المصرية المختلفة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”

كذلك ضمت المجموعة توابيت خشبية مزينة بالألوان، ومومياوات بشرية وحيوانية وطيورا وأسماكا وقلائد وأساور من الأحجار الكريمة، و”حروزا”، ونماذج حيوانية تمثل صقورا وأسماكا من المرمر والأخشاب

جدير بالذكر أن الشارقة كانت قد أعادت لمصر العام المنصرم 345 قطعة أثرية مصرية ذات قيمة تاريخية كبيرة

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