فتح باب التقديم للوظائف بوزارة الشؤون الإسلامیة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامیة عن توفر وظائف (إمام – مؤذن) في مختلف مناطق المملكة وفق التفاصيل التالية :

الشروط الواجب توافرها :

ألا يقل العمر عن 18 سنة .

الحصول على الشهادة الثانوية

حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

التفرغ التام للعمل

اجتياز الكشف الطبي.

حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم/ ـة بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

https://www.moia.gov.sa/pages/moia-jobs.aspx

وذلك في موعد أقصاه 19 / 05 / 1441 هـ.