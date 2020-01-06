فتح باب التقديم للوظائف بوزارة الشؤون الإسلامیة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامیة عن توفر وظائف (إمام – مؤذن) في مختلف مناطق المملكة وفق التفاصيل التالية :
الشروط الواجب توافرها :
ألا يقل العمر عن 18 سنة .
الحصول على الشهادة الثانوية
حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
التفرغ التام للعمل
اجتياز الكشف الطبي.
حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم/ ـة بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :
https://www.moia.gov.sa/pages/moia-jobs.aspx
وذلك في موعد أقصاه 19 / 05 / 1441 هـ.
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