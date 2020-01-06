احدث الأخبار

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو بشمال كينيا
أبرز المواد
 برنامج حكومي يدعم تكاليف حضانة أطفال 2514 موظفة سعودية في القطاع الخاص
أبرز المواد
 أمير جازان يزور مقر فعاليات المهرجان الشتوي بالكورنيش الجنوبي
أبرز المواد
 مواطن دخل مركز جامعة المجمعة للتأهيل على كرسي وخرج ماشيًا
أبرز المواد
 شاهد: صراخ وبكاء مرشد إيران في جنازة “سليماني” !
أبرز المواد
 فتح باب التقديم للوظائف بوزارة الشؤون الإسلامیة
أبرز المواد
 مليشيات إيران تخلي مقراتها في البوكمال السورية تحسباً لقصف جديد
أبرز المواد
 النفط يعاود الصعود مع تراشق إيران وترامب بالتهديدات
أبرز المواد
 جدة تترقب نسخة تاريخية من كأس السوبر الإسباني
أبرز المواد
 الإمارات تهدي مصر مئات القطع الأثرية النادرة
أبرز المواد
 حادث تصادم على طريق يبس بالباحة يُخلف 6 إصابات
أبرز المواد
 ب 50 مليونا.. «مشروع محمد بن سلمان» يعيد الصلاة ل 30 مسجدا تاريخيا
أبرز المواد
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو بشمال كينيا

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو بشمال كينيا

أبرز المواد
برنامج حكومي يدعم تكاليف حضانة أطفال 2514 موظفة سعودية في القطاع الخاص

برنامج حكومي يدعم تكاليف حضانة أطفال 2514 موظفة سعودية في القطاع الخاص

أبرز المواد
أمير جازان يزور مقر فعاليات المهرجان الشتوي بالكورنيش الجنوبي

أمير جازان يزور مقر فعاليات المهرجان الشتوي بالكورنيش الجنوبي

أبرز المواد
مواطن دخل مركز جامعة المجمعة للتأهيل على كرسي وخرج ماشيًا

مواطن دخل مركز جامعة المجمعة للتأهيل على كرسي وخرج ماشيًا

أبرز المواد

برنامج حكومي يدعم تكاليف حضانة أطفال 2514 موظفة سعودية في القطاع الخاص

برنامج حكومي يدعم تكاليف حضانة أطفال 2514 موظفة سعودية في القطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=818036
المناطق_الرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن عدد الموظفات السعوديات المستفيدات من مراكز حضانات وضيافات الأطفال المعتمدة في مختلف مناطق المملكة بلغ 2514 مستفيدة، إذ يمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص الاطلاع على تفاصيل البرنامج للتسجيل والاستفادة من خدماته من خلال الرابط https://qurrah.sa .

وقد أجرى الصندوق تعديلاً على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج “قرة”، وذلك للإسهام في تمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه. ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.

ووفقاً للتعديل الذي أجراه الصندوق على البرنامج، فإن الصندوق يساهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يساهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يساهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يساهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهم، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

روابط ذات صلة

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو بشمال كينيا

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو بشمال كينيا
أمير جازان يزور مقر فعاليات المهرجان الشتوي بالكورنيش الجنوبي

أمير جازان يزور مقر فعاليات المهرجان الشتوي بالكورنيش الجنوبي
مواطن دخل مركز جامعة المجمعة للتأهيل على كرسي وخرج ماشيًا

مواطن دخل مركز جامعة المجمعة للتأهيل على كرسي وخرج ماشيًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*