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أمير جازان يزور مقر فعاليات المهرجان الشتوي بالكورنيش الجنوبي

أمير جازان يزور مقر فعاليات المهرجان الشتوي بالكورنيش الجنوبي

أبرز المواد

أمير جازان يزور مقر فعاليات المهرجان الشتوي بالكورنيش الجنوبي

أمير جازان يزور مقر فعاليات المهرجان الشتوي بالكورنيش الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=818038
المناطق_ فضه عطيف
زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم موقع الفعاليات المصاحبة لمهرجان جازان الشتوي الثاني عشر ، والمقامة بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان .
واستهلّ سموه الزيارة بجولة على مقر الكرنفال السعودي ، الذي يعد أحد المشاريع الوطنية الداعمة لصناعة الترفيه في المملكة ، مطلعًا على ما يضمه الكرنفال من منافسات وفعاليات ترفيهية تجمع بين المتعة والحماس وتخلق التنافس بين الزوار ، في أجواء كرنفالية مميزة تناسب جميع أفراد العائلة، إلى جانب عروض السيرك التي يقدمها فريق متميز من المحترفين الأجانب ، من خلال تعاقد “الكرنفال السعودي” مع أحدى الشركات العالمية المتخصصة وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه .
إثر ذلك تجول سمو أمير منطقة جازان بمقر خيمة التسوق مطلعًا على أركانها ومحلات التسوق المتنوعة ، فضلًا عن منطقة ألعاب الأطفال ومسرح الفعاليات الذي يقدم حزمة من البرامج الترفيهية والثقافية للزوار .
ثم زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مقر قرية جازان التراثية، مطلعًا على أعمال تطوير القرية التي نفذها مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع أمانة منطقة جازان .
وتابع سموه عرضًا عن تلك الأعمال التي شملت زيادة المسطحات الخضراء وزراعة شتلات زراعية وإضافة محلات وموقع جديد للأسر المنتجة ، وإنشاء مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة ومسارات لمختلف مرتادي وزوار القرية ، إلى جانب مقر وجلسات استراحة للقراءة تم تزويدها بالكتب الثقافية لأدباء وشعراء جازان ، فضلًا عن إضافة قاعة للسينما لتقديم الأفلام السينمائية والوثائقية القصيرة للتعريف بتراث وسياحة المنطقة ، وكذلك تعزيز مقومات القرية وإمكاناتها لتسهم في تعريف السائح والزائر بتراث المنطقة وموروثاتها وفنونها الشعبية .
كما تجول سمو أمير منطقة جازان على مختلف مرافق القرية التراثية التي تضم بيئات المنطقة القديمة من البيت التهامي والبيت الجبلي والبيت الفرساني، وتمنح زوارها فرصة للتعرف على تاريخ منطقة جازان ونمط الحياة قديمًا، فيما تابع سموه جانبًا من العروض الشعبية التي تشهدها القرية التراثية.
حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي .

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