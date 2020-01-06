شاهد: صراخ وبكاء مرشد إيران في جنازة “سليماني” !

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أظهر مقطع فيديو لحظة بكاء وعويل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في صلاة الجنازة بطهران على جثمان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وقتلى القصف الأمريكي.

وظهر خامنئي وهو يبكي بحرقة على قتل القصف الأمريكي، ومن حوله الكثير من المسؤولين الذين شاركوه الصلاة، وعلى رأسهم الرئيس حسن روحاني وقائد فيلق القدس الجديد في الحرس الثوري، إسماعيل قاآني.

وكانت طهران توعدت الولايات المتحدة بردّ قاس في الزمان والمكان المناسبين على قتل سليماني، بينما رد الرئيس ترامب على هذه التهديدات بتغريدة كتب فيها:”إذا قاموا بهجوم آخر وأنصحهم بشدة بألا يفعلوا ذلك، فسنضربهم بشكل أقوى مما ضربوا يوما من قبل”.

